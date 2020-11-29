Elektronik yayıncılık platformu Issuu'ya erişim engeli

Bünyesinde dergiler, kataloglar ve gazeteler barındıran, çevrimiçi yayın yapan birçok yayımcı tarafından kullanılan elektronik yayıncılık platformu Issuu, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Fikri ve Sınai Haklar Soruşturma Bürosu’nun 27 Kasım 2020 tarih ve 2020/201721 sayılı kararıyla erişime engellendi.

Elektronik yayıncılık platformu @issuu, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Fikri ve Sınai Haklar Soruşturma Bürosu'nun 27 Kasım 2020 tarih ve 2020/201721 sayılı kararı ile erişime engellendi. #EngelliWeb pic.twitter.com/uW53LaW1Zy — EngelliWeb (@engelliweb) November 27, 2020

9 Kasım tarihinde aralarında Deezer ve Tidal'in de bulunduğu 6 yayıncıya, RTÜK tarafından lisans başvurusu yapmaları yönünde ihtar verilmişti. ​Önceki gün de Tidal'a lisans başvurusunu yapmaması sebebiyle erişim engeli getirilmişti.