RTÜK 'Devletin ordusu Katar'a satıldı' tartışmasının yaşandığı yayınla ilgili inceleme başlattı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın konuk olduğu ve Türk ordusuna yönelik ifadelerin yer aldığı televizyon yayını hakkında inceleme başlattı. Başarır da konuşmasının başka yerlere çekildiğini, eleştirisinin Tank Palet Fabrikası'nın Katar'a satılmasına yönelik olduğunu vurguladı.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre Habertürk'te yayınlanan 'Gerçek Fikri Ne' programında Başarır'ın Türk ordusuna yönelik kullandığı çirkin ifadelerin kabul edilmesinin mümkün olmadığı vurgulandı.

'Türk kültüründe 'Peygamber ocağı' olarak kabul edilen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin aziz milletin yüz akı olduğunun' altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Sınırlarımızın içinde ve dışında kahramanca mücadele ederek gönül coğrafyamızın güvenlik ve huzurunu tesis eden ordumuza dil uzatmaya kimsenin hakkı yoktur. Sorumluluk alanımızda olan ve her kesimden insanın takip edebileceği bir yayında dile getirilen hadsiz sözler yakın takibimiz altındadır. İlgili yayın hakkında Üst Kurul uzmanlarımızca inceleme başlatılmıştır."

Başarır: Ordumuzun savaş fabrikasını bir başka ülkeye satmak hainliktir

Habertürk’teki konuşmamın çok başka yerlere çekildiğini hayretle izliyorum.



Benim eleştirim Tank Palet Fabrikamızın Katar’a satışına yöneliktir. Arkasındayım.



Ordumuzla uzaktan yakından alakası yoktur!



Ordumuzun savaş fabrikasını bir başka ülkeye satmak hainliktir.

İhanettir! pic.twitter.com/QJ4X6Jruxs — Ali Mahir Başarır (@alimahir) November 29, 2020

Başarır ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Habertürk’teki konuşmamın çok başka yerlere çekildiğini hayretle izliyorum. Benim eleştirim Tank Palet Fabrikamızın Katar’a satışına yöneliktir. Arkasındayım. Ordumuzla uzaktan yakından alakası yoktur! Ordumuzun savaş fabrikasını bir başka ülkeye satmak hainliktir. İhanettir!"

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