CHP'li Başarır hakkında TCK 301 uyarınca soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Katıldığı bir TV programında 'Türk ordusu satılmış' diyen 27. dönem milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında, TCK'nın 301. maddesi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır" açıklaması yaptı.

Başarır, Habertürk ekranlarında yayınlanan 'Gerçek Fikri Ne' programında Tank Palet Fabrikası'nın Katar'a satılmasını 'Ordu Katar'a satıldı' sözleriyle eleştirmişti. ''Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satıldı'' ifadesini kullanan Başarır, programın ilerleyen dakikalarında ise sözlerinin yanlış anlaşıldığını söylemişti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bu sözlere tepki göstermiş, RTÜK de yayınla ilgili inceleme başlatmıştı.

Başarır, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Habertürk’teki konuşmamın çok başka yerlere çekildiğini hayretle izliyorum. Benim eleştirim Tank Palet Fabrikamızın Katar’a satışına yöneliktir. Arkasındayım. Ordumuzla uzaktan yakından alakası yoktur! Ordumuzun savaş fabrikasını bir başka ülkeye satmak hainliktir. İhanettir!" demişti.