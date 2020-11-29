Kayseri İl Sağlık Müdürü Benli: Hastane yükümüz artıyor

Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Hastane yükümüz giderek artıyor. Lütfen işimiz olmadıkça dışarı çıkmayalım. Hareketliliği azaltmadıkça artışın önüne geçemeyiz. Ev ziyaretlerini yapmayacağız. Toplu alanlardan uzak duracağız. Kapalı ortamlarda bulaş riskinin yüksek olduğunu unutmayalım. Pandemi bilincini, toplum olarak edinmeliyiz" dedi.
Toplu alanlardan uzak duracağız.— Dr. Ali Ramazan Benli (@aliramazanbenli) November 29, 2020
Kapalı ortamlarda bulaş riskinin yüksek olduğunu unutmayalım.
Pandemi bilincini, toplum olarak edinmeliyiz. 👍
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