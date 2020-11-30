Gazeteci Işık: Hükümet yarın yıl sonuna kadar uygulanacak yeni tedbirler almaya hazırlanıyor

Gazeteci Candaş Tolga Işık, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda koronavirüs tedbirleri kapsamında hükümetin pazartesi günü yıl sonuna kadar uygulanacak yeni tedbirler almaya hazırlandığı bilgisini paylaştı.

Gazeteci Candaş Tolga Işık, "Hükümet yarın yıl sonuna kadar uygulanacak yeni tedbirler almaya hazırlanıyor" açıklamasını yaptı.

"Haftasonları tam kapanma, haftaiçi ise geceyle sınırlı sokağa çıkma yasağı ihtimali güçlü" diyen Işık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Hükümet yarın yıl sonuna kadar uygulanacak yeni tedbirler almaya hazırlanıyor. Birçok önlem var masada son kararı kabine verecek ama blok bir sokağa çıkma yasağından ziyade haftasonları TAM kapanma, haftaiçi ise geceyle sınırlı sokağa çıkma yasağı ihtimali daha güçlü görünüyor."

Hükümet yarın yıl sonuna kadar uygulanacak yeni tedbirler almaya hazırlanıyor. Birçok önlem var masada son kararı kabine verecek ama blok bir sokağa çıkma yasağından ziyade haftasonları TAM kapanma, haftaiçi ise geceyle sınırlı sokağa çıkma yasağı ihtimali daha güçlü görünüyor. — Candaş Tolga Işık (@ctisik) November 29, 2020

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