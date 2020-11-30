Tunç Soyer: Ciddi bir tehdit kapımızda

Tunç Soyer, kentin içme suyu ihtiyacının yarıya yakın bölümünü karşılayan ancak son dönemde kuraklık nedeniyle su seviyesi ciddi oranda düşen Tahtalı Barajı havzasında incelemelerde bulundu.

Twitter'dan yaptığı ziyareti paylaşan Soyer İzmirlilere 'tasarruf' çağrısında bulundu. "İzmir’in su ihtiyacının yarısını karşılayan Tahtalı Barajı’nda gördüklerim ne yazık ki hiç de iç açıcı değil sevgili İzmirliler. Kışı yarıladık, yağmur yok" diyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer şunları söyledi:

“Şu anda İzmir'in can damarı diyebileceğimiz Tahtalı Barajı havzasındayız. İzmir'in içme suyu kullanımının yaklaşık yarısını karşılayan Tahtalı’da geçen yıl aynı zamanlarda yüzde 65 olan doluluk seviyesi, bugün yüzde 35'lere düşmüş vaziyette. Bu bir alarm. Çok ciddi bir tehdit kapımızda.”

Soyer paylaşımında İzmirlileri