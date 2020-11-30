Tosya'da aile ve akraba ziyaretleri yasaklandı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde koronavirüse karşı yeni tedbirler alınarak kısıtlamalar genişletildi. Testi pozitif çıkmasına rağmen ev ziyaretlerine devam eden vatandaşların bilnmesi üzerine Tosya Kaymakamlığı, ev ziyaretlerine yasak getirdi.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, son 1 ay içerisinde vakaların artış göstermesi nedeniyle Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yeni tedbirler alındığını ifade ederek, kısıtlamaların kapsamının genişletilmesi üzerine açıklamalarda bulundu.

Pişkin, yaptığı yazılı açıklamada, "Tosya Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alacağımız karar doğrultusunda, 30 Kasım 2020 tarihinden itibaren, tüm ilçe genelinde aile, akraba ve hane ziyaretlerini yasaklıyoruz. Muhtarlarımız ve kolluk görevlilerimizin tespiti ile duyarlı vatandaşlarımızın ihbarları sonucu tedbir kararına aykırılık saptandığında hem misafire hem de misafiri kabul eden ev sahibine ayrı ayrı 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanacağını şimdiden sizlere duyurmak istiyorum. Lütfen cezadan sakınmak için değil, hassaten kendinizin ve sevdiklerinizin sağlığını korumak için kimsenin evine misafir olmayın, evinize misafir kabul etmeyin, mecbur kalmadıkça dışarıya da çıkmayın" ifadelerini kaydetti.