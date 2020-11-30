Kabine toplantısından yeni yasaklar çıkması bekleniyor: Sokağa çıkma yasağına hafta içi de dahil edilebilir

Türkiye’de son dönemde koronavirüs vakası artışında hızla yükselen bir grafik görülürken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tedbirlerin sıkılaştırılması gerekebileceğine dair geçen hafta açıklama yapmıştı.

Buna göre, kabine toplantısından, hafta sonları devam eden sokağa çıkma kısıtlamasının bazı şehirlerde hafta içi günlerinde de uygulanması veya hafta sonu uygulamasının kapsamının genişletilmesi kararı çıkabilir.

Hürriyet’ten Erdinç Çelikkan’ın haberine göre, Kabine toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 10 günlük tabloyla ilgili kapsamlı bir sunum yapacak.

İllerdeki son tablo ve aşı çalışmaları da değerlendirilecek.

Bir önceki kabine toplantısında alınan tedbirlerin salgınla mücadeleye etkisi masaya yatırılacak.

Öte yandan, Bilim Kurulu’nun da kısıtlamalar konusunda kabineye önerilerde bulunduğu, uygulamaların da bu doğrultuda hayata geçirilebileceği kaydedildi.

Öneriler şöyle: