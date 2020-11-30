Wikipedia'ya getirilen erişim engeliyle ilgili dava, tazminat yolunu açtı

Yüksek lisans öğrencisi olan avukat Bilge Doğru'nun Wikipedia'ya 3 yıl boyunca uygulanan idari tedbir nedeniyle 'bilgi ve fikirlere ulaşma hakkının sınırlandırıldığını' gerekçe göstererek Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) hakkında açtığı tazminat davasını bölge idare mahkemesi kabul edilebilir buldu.

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre, yüksek lisans öğrencisi Bilge Doğru, Wikipedia’ya 3 yıl boyunca uygulanan erişim yasağı nedeniyle 'bilgi ve fikirlere ulaşma hakkının sınırlandırıldığını' gerekçe göstererek BTK hakkında dava açtı ancak Ankara 12. İdare Mahkemesi 'menfaat bağının bulunmadığı' gerekçesiyle davayı reddetti.

Bölge idare mahkemesi bu kararı kaldırarak, "Bilgiye ulaşma hakkı ihlal edilirse zarar doğabilir ve Bilgi Teknolojileri Kurumu da bunun muhatabıdır" dedi.

Doğru’nun avukatı Acun Papakçı BTK’nın, Wikipedia’ya erişimini engelleyerek Türkiye’de bilgiye ulaşmaya çalışan milyonlarca kişiyi 3 yıl boyunca mağdur ettiğini söyledi.

Papakçı, "İtiraz ettiğimiz Ankara Bölge Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi , Anayasa Mahkemesi’nin konuya ilişkin verdiği karar ile uyumlu bir karar verdi. Wikipedia üzerinden bilgiye ulaşma ve haber alma hürriyetinin kısıtlanmasının manevi açıdan zarara uğramasına yol açabileceği, erişim engeli nedeniyle 'hak ihlali iddiasının’ mevcut olduğu ve tam yargı davasının açılabilmesi için müvekkilimin ehliyetinin bulunduğuna karar vermiştir” dedi.

Papakçı, bu karar ile erişimi engelleme yetkisine sahip olan resmi kişi ve kurumlar yetki kullanırken hukuka uygun davranmaları gerektiğinin hatırlatıldığını belirterek, "BTK hukuksuz bir erişime engelleme kararı verirken milyonlarca kişinin hakkına müdahale edileceğini ve kullanıcı olan milyonlarca kişinin zararını tazmin etmek zorunda kalabileceğini bilerek takdir yetkisini kullanacaktır. Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun bu sınırlar içinde kalması bilgiye ulaşmanın mümkün olduğu özgür bir Türkiye için zorunludur. Bölge İdare Mahkemesi’nin kararı günümüzde bilgiye ulaşmada temel kaynak olan internetin özgür kalabilmesi için önemli bir dönüm noktasıdır” diye konuştu.