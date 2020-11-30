BDDK, bankaların yurt dışı kuruluşlarla yapacağı TL işlemlerinde sınırı artırdı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), bankaların yurt dışı işlemlerinde yasal özkaynaklarının %0,5 sınırlandırılması yerine %2,5 olarak yeniden belirlenmesine karar verdi.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"05.05.2020 tarihli Basın Açıklaması ile de duyurulduğu üzere, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun(Kurul) 05.05.2020 tarihli ve 9010 sayılı Kararı ile Bankaların, yurt dışındaki konsolidasyona tabi kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıkları ile yurt dışındaki şubeleri de dahil olmak üzere, yurt dışında yerleşik finansal kuruluşlara yapacakları TL plasmanlar, TL depo, TL repo ve TL kredilerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal öz kaynaklarının %0.5'i ile sınırlandırılmasına karar verilmişti. Kurulca yapılan değerlendirme neticesinde, Kurulun 27.11.2020 tarihli ve 9273 sayılı Kararı ile, piyasaların etkin çalışmasına yönelik olarak, söz konusu sınırlamanın, %0.5 yerine %2.5 olarak yeniden belirlenmesine ve Bankaların yurt dışında yerleşik finansal kuruluşlara tanımladıkları gün içi (overdraft) TL kredi imkânının bu sınırlamaya tabi olmamasına karar verilmiştir."







