Yoğun bakımdan çıkan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, aylar sonra ilk kez görüntülendi

17 Ağustos'tan beri koronavirüs tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, aylar sonra ilk kez görüntülendi. Böcek'in birkaç gün içinde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden taburcu olması bekleniyor.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, uzun süredir Kovid-19 teşhisi nedeniyle tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti.

Rektör Özkan, ziyaretinde Böcek’e nasıl hissettiğini sordu. Başkan Böcek, tedavisinin ardından 100 gün geçtiğini belirterek, sağlık çalışanlarına ve kendisine dua edenlere teşekkürlerini sundu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız @BocekMuhittin sabah saatlerinde ziyaret ettim. Kendisi bomba gibi.Taburcu etmeye hazırlanıyoruz. Başkanımız sağlık çalışanlarımıza teşekkür etti ve bir an önce görevinin başına geçmek istediğini söyledi. Her şey dilediği gibi olsun. pic.twitter.com/kC6jVip8PR — Prof.Dr. Özlenen Özkan (@ozlenenozkn) November 30, 2020

​Prof. Dr. Özkan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Sabah saatlerinde ziyaret ettim. Kendisi bomba gibi. Taburcu etmeye hazırlanıyoruz. Başkanımız sağlık çalışanlarımıza teşekkür etti ve bir an önce görevinin başına geçmek istediğini söyledi. Her şey dilediği gibi olsun" dedi.