Sağlık Bakanı Koca: Çok pişman olabiliriz

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından 'Hafife alma' notu ile maske, mesafe ve temizliğe dikkat çeken bir video paylaştı.
Bakan Koca mesajında, "Bugün virüsü hafife alır ve eski normallerimizden vazgeçmezsek, yarın çok pişman olabiliriz. Tedbir hem sağlığımızın hem de sosyal hayatımızın güvencesidir" ifadelerine yer verdi.
HAFİFE ALMA.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 30, 2020
Bugün virüsü hafife alır ve eski normallerimizden vazgeçmezsek, yarın çok pişman olabiliriz. Tedbir hem sağlığımızın hem de sosyal hayatımızın güvencesidir. pic.twitter.com/fkVMpJt45a
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