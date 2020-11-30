Oruç Reis gemisi Antalya Limanı'na geri döndü

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, 10 Ağustos'ta başladığı Demre sahasındaki iki boyutlu sismik araştırmalarını tamamlamasının ardından Antalya Limanı'na döndü.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Oruç Reis sismik araştırma gemimiz, 10 Ağustos'ta başladığı Demre sahasındaki iki boyutlu (2B) sismik araştırmalarını tamamladı. 10 bin 955 kilometre 2B sismik veri toplayan gemimiz, Antalya Limanı'na döndü" ifadelerine yer verildi.
Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, 10 Ağustos’ta başladığı Demre sahasındaki iki boyutlu (2B) sismik araştırmalarını tamamladı. 10.955 km 2B sismik veri toplayan gemimiz, Antalya Limanı’na döndü. pic.twitter.com/8WWhcLQ16s— Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (@TCEnerji) November 30, 2020
Türkiye, Oruç Reis araştırma gemisi için NAVTEX ilan etmiş, Doğu Akdeniz'de faaliyet yürüten geminin görev süresi 29 Kasım'a kadar uzatılmıştı.
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