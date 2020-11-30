Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanı kalp krizinden öldü

Hatay Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneler Başkanlığı'nda idari personel olarak görev yapan Ferdane Bilgin'in Kovid-19 testi 27 Kasım'da pozitif çıktı.
Evli ve 2 çocuk annesi olan 40 yaşındaki Bilgin, dün akşam kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.
Hatay İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneler Başkanlığı personellerimizden Ferdane BİLGİN, hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhumeye Allah'tan rahmet, sevenlerine,ailesine ve sağlık camiamıza baş sağlığı diliyorum.— Hatay İl Sağlık Müdürlüğü😷Maske↔️Mesafe🧼Hijyen (@hataysm) November 30, 2020
Dr.Mustafa HAMBOLAT
Hatay İl Sağlık Müdürü pic.twitter.com/yZ6EOWkDTV
Hatay İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Hambolat, konuyla ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Hatay İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanlığı personellerimizden Ferdane Bilgin, hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhumeye Allah’tan rahmet, sevenlerine, ailesine ve sağlık camiamıza baş sağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi.
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