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    Akar'dan Dağlık Karabağ açıklaması: Ruslarla çalışmalar planlandığı şekilde devam ediyor

    © AA / Arif Akdoğan
    Türkiye
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    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dağlık Karabağ'daki ateşkesin ardından Türkiye ve Rusya Savunma Bakanları tarafından mutabakat zaptının imzalandığını hatırlatarak, "Ruslarla çalışmalar planladığı şekilde devam ediyor" dedi.

    Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları'nın da katıldığı video konferans toplantısında, devam eden faaliyetler ve sahadaki son duruma ilişkin birlik komutanlarından bilgi aldı, talimat verdi.

    Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri yoğun bir dönemden geçiyor. Şu ana kadar büyük bir başarıyla bize verilen görevleri yerine getirdiniz. Bundan dolayı hepinizi kutluyorum. İnşallah bundan sonra da aynı ciddiyet ve samimiyetle, diyalog ve koordinasyon içinde faaliyetleri yürütmek suretiyle bize verilen görevleri başaracağız" diye konuştu.

    Dağlık Karabağ'daki ateşkesin ardından Türkiye ve Rusya Savunma Bakanları tarafından mutabakat zaptının imzalandığını hatırlatan Akar, "Ruslarla çalışmalar planladığı şekilde devam ediyor." ifadesini kullandı. 

    Türk bayraklı 'Roseline-A' isimli ticari geminin 22 Kasım'da açık denizde durdurularak aranmasına da değinen Akar, "Gemide tamamen insani yardım malzemesi bulunuyordu. Bununla alakalı hukuki planda yapılması gereken ne varsa hepsini yaptık, yapıyoruz" dedi.

    'Olayları tırmandıran biz değiliz'

    Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin de Akar, şunları söyledi:

    "Gerginliği artıran, olayları tırmandıran biz değiliz. Biz gerçekten diyalog, iyi komşuluk ilişkileri içinde, sorunlarımızı konuşarak, görüşerek çözme yönünde yapılması gereken ne varsa elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Maalesef komşumuz bu konuda inatla konuşmalardan, görüşmelerden imtina ediyor, başka kapılarda çözüm arıyor. Bu şekilde bir çözüm bulunamayacağını, bu şekilde bir çözüm bulamayacaklarını kendilerine tekrar tekrar söylemiş olmamıza rağmen hala o konuda ısrar ediyorlar. Yanlış yapıyorlar."

    'Bizim gittiğimiz yol doğru'

    Türkiye ve Yunanistan'ın iki komşu ülke olarak diyalogla sorunlarının büyük bir bölümünü çözebileceğini vurgulayan Akar, şöyle devam etti:

    "Bunları konuşalım, görüşelim diyoruz. Bu konuda karşılıklı güven artırıcı önlemler çerçevesinde görüşebiliriz, istikşafi görüşmeler çerçevesinde görüşebiliriz, NATO Genel Sekreteri'nin öncülüğünde ayrıştırma usulleri adı altında yapılan görüşmelerde görüşebiliriz. Bütün bunların hepsi açık olmakla beraber maalesef çok aykırı bir şekilde duruş sergiliyor ve bunlardan kaçınıyorlar. Gerçek böyleyken 'Tırmandırdınız, gerilimi artırdınız, tahrik ettiniz' gibi tempo tutuyorlar. Bunlar gerçekten çıkar yol değil, bunların anlaşılmasını temenni ediyoruz. Bizim gittiğimiz yol doğru. İnandığımız yolda biz hak ve menfaatlerimizi korumak, kollamak ayrıca iyi komşuluk ilişkilerini sürdürmek şeklindeki ilkeli tutumuzu sürdüreceğiz. Hem Kıbrıslı kardeşlerimizin hem ülkemizin hak ve menfaatleriyle ilgili yapılması gereken ne varsa, uluslararası hukuku da teamülleri de alınan kararları da biliyoruz, bu çerçevede tutarlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor."

    'TSK'ya dil uzatanlara karşı hukuk çerçevesinde yapılması gereken ne varsa takip edeceğiz'

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin etkinliği, caydırıcılığı ve saygınlığından kimsenin şüphesinin olmaması gerektiğini vurgulayan Akar, şöyle konuştu:

    "Herkes bir şeyler söyleyebilir. Burası hukuk devleti. Hukuk içinde yapılması gereken ne varsa bunların hepsini bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapacağız. Bu konudaki hassasiyetimizin bilinmesini istiyorum. Bu konuda biz de kurumsal olarak gerekli müracaatlarımızı yaptık. TSK'ya dil uzatanlara karşı hukuk çerçevesinde yapılması gereken ne varsa onları takip edeceğiz, bunun gereğini yapacağız."

    Etiketler:
    Roseline A, NATO, Dağlık Karabağ, Yaşar Güler, Türkiye, Rusya, TSK, Doğu Akdeniz, Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanlığı
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