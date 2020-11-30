Kayıt
17:58 30 Kasım 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Sarıgül cephesinden açıklama geldi: Vekilleri arayıp 'Gelin bize katılın, grup kuralım' demiyoruz

    © DHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 41
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/1e/1043317493_0:-1:1200:675_1200x675_80_0_0_474148854505f80b4b5be57cd7d1ff89.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202011301043317523-sarigul-cephesinden-aciklama-geldi-vekilleri-arayip-gelin-bize-katilin-grup-kuralim-demiyoruz/

    Türkiye Değişim Hareketi Genel Sekreteri Hasan Aydın, CHP'den 20 milletvekiliyle kurulacak yeni partiye katılmaları için görüşmeler yürütüldüğü iddiasına dair konuştu. Milletvekillerini arayıp "Gelin bize katılın, grup kuralım" demediklerini ifade eden Aydın, "Şuradan şu kadar milletvekili koparalım gibi bir düşüncemiz yok" dedi.

    Türkiye Değişim Hareketi'nin kurucusu Mustafa Sarıgül, parti kurma hazırlıklarına hız verdi. Sarıgül'ün ekibi belli olurken, bugün Türkiye gazetesinde yer alan ve kurulacak partiye katılmaları için 20 CHP'li milletvekili ile görüşüldüğü haberi yankı uyandırdı.

    Sabah gazetesinden Onur Şahanoğlu'nun haberine göre Sarıgül cephesinden konuya ilişkin olarak ilk açıklama geldi. Türkiye Değişim Hareketi Genel Sekreteri Hasan Aydın"Bizimle ilgilenenler var ama bizim böyle bir çalışmamız yok" dedi. Her yerden talep ve ilgi olduğunu belirten Aydın, şöyle devam etti:

    • "Bu milletvekilleri için de geçerli. Ama bizim böyle bir çalışmamız yok. Biz yüzümüzü biraz millete döndük. Biz herkese elbette sıcak bakarız, olumlu bakarız ama oradan başlayan bir çizgiye de uygun bulmuyoruz. Biz milletvekilleri ile değil de, millet ile yola çıkmanın esas olduğu bir başarıyı kayda geçireceksek ancak öyle yapabiliriz. Böyle bir çalışmamız yok. Bizimle ilgilenenler var ama bizim böyle bir çalışmamız yok.
    • Bizi arayan herkes de 'Size gelelim' demiyor elbette. Çizginiz nasıl, neler yapıyorsunuz, ortaya çıksın ciddi şekilde değerlendireceğiz diyen arkadaşlar var. Yani ben buradan bıktım, yeter artık, sizde de iyi bir dinamizm diyenler var. Çeşitli ilgiler var. 'Bize müracaat var' demek, gayri ciddi olur. Hiçbir vekil telefonu açıp da 'Yeni kurulan partiye ben geliyorum' demez zaten. İlgi var ama.

    "Bugün çıkan haber gerçek dışı" diyerek bir kez daha haberi yalanlayan Aydın, şunları kaydetti:

    • "Bizim milletvekilleri ile 'Gelin bize katılın, grup kuralım' gibi bir çalışmamız söz konusu değil. Ama milletvekilleri ile görüşüyoruz. Milletvekilleri bizi arıyor, biz onları arıyoruz. İletişimimiz, diyaloğumuz var. Ama şuradan şu kadar milletvekili koparalım gibi bir düşüncemiz yok."

    Ne olmuştu?

    Türkiye gazetesinden Cevdet Fırat Aydoğmuş'un 'Sarıgül, CHP'den 20 vekil transfer edip TBMM'de grup kuracak' başlığıyla yayımlanan haberinde "Mustafa Sarıgül, CHP’den en az 20 milletvekilini yeni partisine transfer ederek TBMM’de grup kurmayı hedefliyor" denmişti. Haberde şu ifadeler de yer almıştı:

    • "TDH’nin A takımında da yer alan Sarıgül’e yakın isimlerin, yeni kurulacak partiye katılmaları için 20’den fazla CHP’li milletvekili ile ayrı ayrı görüştüğü iddia edildi. Sarıgül’ün ekibinin bu görüşmelerdeki 'Bize katıl' teklifine, bazı milletvekillerinin 'Olur' dediği ve CHP’den istifa etmek için yeni partinin kurulmasını beklediği de ileri sürüldü."
    Etiketler:
    Yeni Parti, TBMM, CHP, Milletvekili, Türkiye Değişim Hareketi, Mustafa Sarıgül
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Balushi, ayrıca hayvanların onu depresyonu yenmesine yardımcı olduğunu ifade etti
    Umman'da kedi ve köpek cenneti: Bir kadın evinde 500 hayvan ile yaşıyor
    Diego Maradona
    Efsane futbolcu Maradona'ya dünyadan veda
    İnfografik
    Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı: ULAQ
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet