MSB: METİ ve PMKİ timleri, Azerbaycan Ordusu'na destek sağlamaya başladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Kara Kuvvetlerimizin mayın ve EYP temizliği yapan METİ ve PMKİ timleri, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde kardeş Azerbaycan Ordusu'na destek sağlamaya başladı" açıklaması yaptı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetlerimizin mayın ve EYP temizliği yapan METİ ve PMKİ timleri, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde kardeş Azerbaycan Ordusu’na destek sağlamaya başladı" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, "METİ ve PMKİ timlerimiz hem Mayın/EYP temizliği yapacak hem de Azerbaycan birliklerine eğitimler verecek" denildi.

Kara Kuvvetlerimizin mayın ve EYP temizliği yapan METİ ve PMKİ timleri, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde kardeş Azerbaycan Ordusu’na destek sağlamaya başladı. METİ ve PMKİ timlerimiz hem Mayın/EYP temizliği yapacak hem de Azerbaycan birliklerine eğitimler verecek. pic.twitter.com/Di297TgaW7 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 30, 2020

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