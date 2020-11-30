Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Türk uzmanlar Karabağ’da mayın temizliği yapacak

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları tarafından mayın temizliği yapılıp Azerbaycan ordusuna eğitim desteği verileceğini bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha timleri, işgalden kurtarılan topraklarda Azerbaycan ordusuna yardım sağlamaya başladı. Türk askeri uzmanlar, bu arazileri mayınlardan ve patlayıcılardan temizleme çalışmaları yapacak ve ayrıca mühendis birliklerimiz için eğitim organize edecek” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, “Kardeş Türkiye’nin Milli Savunma Bakanlığı’na verilen destekten dolayı şükranlarımızı sunuyoruz” denildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Kara Kuvvetlerimizin mayın, el yapımı patlayıcı tespit ve imha (METİ) ile patlayıcı madde keşif ve imha (PMKİ) timleri, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde kardeş Azerbaycan ordusuna destek sağlamaya başladı. METİ ve PMKİ timlerimiz hem mayın/EYP temizliği yapacak hem de Azerbaycan birliklerine eğitimler verecek."