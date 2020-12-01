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    Pegasus ve THY'den açıklama: Sokağa çıkma kısıtlamasında kimler, nasıl seyahat edebilir?

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202012011043320561-pegasus-ve-thyden-aciklama-sokaga-cikma-kisitlamasinda-kimler-nasil-seyahat-edebilir/

    Türk Hava Yolları ve Pegasus, koronavirüs salgını nedeniyle alınan kısıtlamalar sonrasında uçak bileti olan ve planlı seyahati bulunan yolcularla ilgili açıklama yaptı.

    Türkiye'de artan koronavirüs vakalarının ardından hafta içi her gün akşam saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Kısıtlama, cuma 21.00’den pazartesi 05.00’a kadar da kesintisiz devam edecek.

    Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Hafta sonları, sokağa çıkmanın kısıtlandığı saatlerde uçuşu olan misafirlerimiz uçuş belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler" açıklamasını yaptı.

    ​Böylece uçak bileti olanlar uçuş belgelerini görevlilere göstererek havalimanına seyahat edebilecek.

    Pegasus'tan yapılan açıklamada da, "01.12.2020 tarihinden itibaren geçerli olan hafta içi gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arası ve hafta sonları uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından uçuşu olan misafirlerimiz muaftır. Misafirlerimiz; mobil uçuş kartı, bilet görüntüsü gibi uçuşu olduğuna dair bir belge ibraz ederek seyahate katılabilirler" denildi.

    ​Zorunlu haller sayılacak durumlar

    • Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
    • Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),
    • Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),
    • ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,
    • Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,
    • Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,
    • Ceza infaz kurumlarından salıverilen vatandaşlar, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya İçişleri Bakanlığı'na ait EBAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecekler.
    Etiketler:
    İçişleri Bakanlığı, yolculuk, uçak bileti, Koronavirüs, 20 yaş ve altına sokağa çıkma kısıtlaması, 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma kısıtlaması, Sokağa çıkma yasağı, Pegasus, Türk Hava Yolları
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