Pegasus ve THY'den açıklama: Sokağa çıkma kısıtlamasında kimler, nasıl seyahat edebilir?

Türk Hava Yolları ve Pegasus, koronavirüs salgını nedeniyle alınan kısıtlamalar sonrasında uçak bileti olan ve planlı seyahati bulunan yolcularla ilgili açıklama yaptı.

Türkiye'de artan koronavirüs vakalarının ardından hafta içi her gün akşam saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Kısıtlama, cuma 21.00’den pazartesi 05.00’a kadar da kesintisiz devam edecek.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Hafta sonları, sokağa çıkmanın kısıtlandığı saatlerde uçuşu olan misafirlerimiz uçuş belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler" açıklamasını yaptı.

Hafta sonları, sokağa çıkmanın kısıtlandığı saatlerde uçuşu olan misafirlerimiz uçuş belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler. — Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) December 1, 2020

​Böylece uçak bileti olanlar uçuş belgelerini görevlilere göstererek havalimanına seyahat edebilecek.

Pegasus'tan yapılan açıklamada da, "01.12.2020 tarihinden itibaren geçerli olan hafta içi gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arası ve hafta sonları uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından uçuşu olan misafirlerimiz muaftır. Misafirlerimiz; mobil uçuş kartı, bilet görüntüsü gibi uçuşu olduğuna dair bir belge ibraz ederek seyahate katılabilirler" denildi.

01.12.2020 tarihinden itibaren geçerli olan hafta içi gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arası ve hafta sonları uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından uçuşu olan misafirlerimiz muaftır. — Pegasus Hava Yolları (@ucurbenipegasus) December 1, 2020

​Zorunlu haller sayılacak durumlar