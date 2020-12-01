MSB: Türk-Rus Ortak Merkezi'nin kuruluşuna ilişkin mutabakat imzalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Türk-Rus Ortak Merkezi'nin kuruluş ve görev esaslarına ilişkin teknik detaylara yönelik görüşmeler tamamlanmış, mutabakat imzalanmıştır. Merkezin en kısa sürede faaliyete geçirilmesi için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir" açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkesin uygulanmasını gözetmek ve denetlemek amacıyla, 11 Kasım'da Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu arasında video telekonferans yöntemiyle mutabakat zaptı imzalanmıştı. Türk-Rus Ortak Merkezi’nin kuruluş ve görev esaslarına ilişkin teknik detaylara yönelik görüşmeler tamamlanarak mutabakat imzalanmıştır. Merkezin en kısa sürede faaliyete geçirilmesi için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir."

Türk-Rus Ortak Merkezi'nin kuruluş ve görev esaslarına ilişkin teknik detaylara yönelik görüşmeler tamamlanmış, mutabakat imzalanmıştır. Merkezin en kısa sürede faaliyete geçirilmesi için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir.https://t.co/R8tka9SM7g — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 1, 2020

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