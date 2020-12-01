Soylu: Kimlik kartlarının yüzde 74'ü değiştirildi

İçişleri Bakanı Soylu, şu ana kadar Türkiye nüfusunun yüzde 74'ünün kimlik kartının yeni nesil çipli kimlik kartla değiştirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde 'Nüfus Djital Arşiv Projesi Tanıtım' programında konuştu.

Yeni nesil çipli kimlik kartlarla ilgili bilgi veren Soylu, "Şu ana kadar Türkiye nüfusunun yüzde 74’ünün kimlik kartını değiştirdik" dedi.

Soylu, "Sürücü belgelerindeki bilgileri kimlik kartlarına yüklüyoruz. Bu projede şu ana kadar yükleme yapılan kimlik kartı sayısı 600 bini geçmiştir" diye konuştu.