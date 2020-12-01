Acun Ilıcalı: Uğur'un kendisini ifade etmesine imkan tanıdık, mağduriyet yaşarsa yanında yer alırım

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, Uğur Yılmaz Deniz'in MasterChef'ten diskalifiye edilmesiyle ilgili konuştu. "Uğur’un ettiği küfürler, kitlesel bir nitelik taşımasaydı belki durum toparlanabilirdi" diyen Ilıcalı, Deniz'e kendisini ifade etme imkanı tanıdıklarını söyledi ve ekledi: "Uğur bu konuyla ilgili bir mağduriyet yaşarsa ben yanında yer alırım."