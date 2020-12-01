Acun Ilıcalı: Uğur'un kendisini ifade etmesine imkan tanıdık, mağduriyet yaşarsa yanında yer alırım

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, geçmiş senelerdeki paylaşımları nedeniyle MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz'le ilgili olarak TV8'in sahibi Acun Ilıcalı ile konuştu.
Hakan'ın aktardığına göre Ilıcalı, sosyal medyada da tepki çeken diskalifiyeyle ilgili olarak şunları söyledi:
- "Uğur’un ettiği küfürler, kitlesel bir nitelik taşımasaydı belki durum toparlanabilirdi. Ama o küfür üzerine bizim tepkisiz kalmamız, küfre sahip çıktığımız anlamı taşıyacaktı. Bunu kimseye anlatamazdık.
- Uğur’u ekranda uğurlarken... Kendisini ifade etmesine imkân tanıdık. Amacımız Uğur’un yaşadığı derin pişmanlığı kamuoyuna yansıtmasını sağlamaktı. Bu amacımızı sağladık.
- Biz her zaman yarışmacılarımıza sahip çıkıyoruz. Uğur şu anda mutlu. Mutluluğunu da ifade ediyor. Tüm toplumu etkileyen samimi pişmanlıktan sonra Uğur bu konuyla ilgili bir mağduriyet yaşarsa ben yanında yer alırım."
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