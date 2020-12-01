Vali Yerlikaya açıkladı: İstanbul'da mesai saatlerine düzenleme

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan yeni 'mesai saati' kararını açıkladı. Yerlikaya, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda şunları söyledi:
- "İstanbul’da, kamu hizmetlerini aksatmamak kaydıyla; 2 Aralık Çarşamba gününden itibaren mesai saatleri 10.00-12.30, 13.00-16.00 olarak uygulanacaktır. Özel kanun, tüzük vb. düzenlemelerle mesai saati farklı olan kurum-kuruluşlara ait hükümler saklıdır."
İstanbul’da, kamu hizmetlerini aksatmamak kaydıyla;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 1, 2020
2 Aralık Çarşamba gününden itibaren mesai saatleri:
⏰ 10.00-12.30, 13.00-16.00 olarak uygulanacaktır.
⚠️ Özel kanun, tüzük vb. düzenlemelerle mesai saati farklı olan kurum-kuruluşlara ait hükümler saklıdır.
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