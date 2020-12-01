Vali Yerlikaya açıkladı: İstanbul'da mesai saatlerine düzenleme

İstanbul’da, kamu hizmetlerini aksatmamak kaydıyla;



2 Aralık Çarşamba gününden itibaren mesai saatleri:



⏰ 10.00-12.30, 13.00-16.00 olarak uygulanacaktır.



⚠️ Özel kanun, tüzük vb. düzenlemelerle mesai saati farklı olan kurum-kuruluşlara ait hükümler saklıdır.