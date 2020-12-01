Başkan Böcek'ten aylar sonra ilk görüntülü mesaj: Hayatımın en anlamlı 'Merhaba'sıyla sizleri selamlıyorum

Koronavirüs tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından aylar sonra mesaj paylaştı. Böcek, "Hayatımın en samimi, en özel, en anlamlı 'Merhaba’sıyla sizleri selamlıyorum" dedi.

Koronavirüs tedavisi sonrası akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle 64 gün yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, aylar sonra ilk kez görüntülü bir mesaj paylaştı.

Hayatımın en samimi, en anlamlı ‘Merhaba'sıyla sizleri selamlıyorum.

Doktorlarımızın emekleri ve sizlerin duaları sayesinde sağlığım yerinde. En yakın zamanda birlikte olacağız. MB#BizBirlikteGüçlüyüz pic.twitter.com/PdD3F7OrHy — Muhittin Böcek (@BocekMuhittin) December 1, 2020

​"Hayatımın en samimi, en özel, en anlamlı 'Merhaba'sıyla sizleri selamlıyorum" diyen Böcek, "Öncelikle sağlığımın iyi olduğunu, kendimi çok iyi hissettiğimi belirtmek istiyorum. Dualarınızla, desteklerinizle zor günleri geride bırakmayı başardık" ifadelerini kullandı.

Fizik tedavi süreci sonrasında görevine döneceğini açıklayan Başkan Böcek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.