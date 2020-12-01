CHP'li Başarır'dan 'Ordu satılmıştır' sözleriyle ilgili açıklama: İftira atıldı

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, partisinin TBMM grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başarır, bir televizyon programında sarf ettiği ve büyük tepki çeken 'Devletin ordusu Katar’a satılmış' sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Söylenecek her şey söylendi. Parti sözcümüz her şeyi söyledi, ben de her şeyi söyledim. Söyleyecek hiçbir sözüm yok. Ordumla, Mehmetçikle ilgili televizyondaki söylemlerim çok net. Bu iftirayı atanları önce halka, sonra Allah’a havale ediyorum” açıklamasında bulundu.

Türk ordusuna yönelik sözleri nedeniyle CHP'li Başarır hakkında resen soruşturma başlatılmıştı.