Dışişleri: Türkiye başından beri Yunanistan ile ön şartsız diyalogdan yanadır

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilime dair yöneltilen soruya "Türkiye başından beri Yunanistan ile ön şartsız diyalogdan yanadır" yanıtını verdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, kendisine yöneltilen "Yunanistan Oruç Reis’i bahane göstererek diyaloğa yanaşmıyordu. Oruç Reis çalışmalarını tamamladı, bu durumda Yunanistan’ın tutumunda bir değişiklik öngörüyor musunuz?" şeklindeki soruyu yanıtladı.

Aksoy, şunları kaydetti: