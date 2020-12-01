Trendyol'dan Fatih Yaşlı özrü: Maksadını aşan bir değerlendirme

Trendyol, yazar Fatih Yaşlı'nın kitaplarını 'siyasi' içerikli olduğu gerekçesiyle satışa sunmamasıyla ilgili açıklama yaptı: "Maksadını aşan bir değerlendirme oldu. Hatamızı düzelttik ve kitaplar satışa sunuldu. Sayın Fatih Yaşlı ve kamuoyundan özür dileriz."

Gazete Duvar'dan Anıl Mert Özsoy'un haberine göre, dijital pazarlama şirketi Trendyol, akademisyen-yazar Fatih Yaşlı'nın kaleme aldığı, Yordam Kitap tarafından yayımlanan 'Antikomünizm, Ülkücü Hareket, Türkeş-Türkiye ve Soğuk Savaş', 'Türkçü Faşizmden 'Türk-İslam Ülküsü'ne', 'AKP, Cema-Uat, Sünnilus-Yeni Türkiye Üzerine Tezler' kitaplarını satışa çıkarmama kararı aldı.

Anıl Mert Özsoy'un @gazeteduvar'daki haberine göre Trendyol, yazarımız Fatih Yaşlı'nın kitaplarını "siyasi içerikli" olduğu gerekçesiyle satışa açmayı reddetmiş.@Trendyol bir açıklamanız var mı?

Böyle bir uygulama kabul edilemez, sessiz kalınamaz! @turkyaybir @kenan_kocatrk https://t.co/7e9ovhw7Nz — Yordam Kitap (@YordamKitap) December 1, 2020

​Habere gör, İzmir'de faaliyet gösteren ve Yordam Kitap'ın resmi temsilciliğini yapan Sakin Kitap, ürün satışı için Trendyol şirketi ile iletişime geçti.

Bünyesinde Yılmaz Özdil, Soner Yalçın gibi siyasi içerikli kitapların satışını yapan Trendyol, Yaşlı'nın bugüne kadar yayımlanan 5 kitabından üçünü 'siyasi' olduğu gerekçesiyle satışa açmayı reddetti.

'Ortada çifte standart var'

Sakin Kitap, satış başvurusuna karşı kendilerine gelen ret kararında "Siyasi içerikli ürün satışı yapmamaktayız. Bu sebepten ürünü yayına açamıyoruz" denildiği belirtti.

napalım, "siyasi" kitap yazmam ben de bundan sonra :) https://t.co/KX06f9Kco0 — fatih yaşlı (@fatih_yasli) December 1, 2020

​Bolu İzzet Baysal Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Fatih Yaşlı konuyla ilgili, "Siteye bakıldığında başka politik kitaplar görülmektedir. Ortada çifte standart var. Bu kitaplar akademik çalışmalardır. Bu sansür ve çifte standardın kabul edilmemesi gerekir" ifadelerini kullandı.

Trendyol: Fatih Yaşlı ve kamuoyundan özür dileriz

Trendyol, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Maksadını aşan bir değerlendirme oldu. Hatamızı düzelttik ve kitaplar satışa sunuldu. Sayın Fatih Yaşlı ve kamuoyundan özür dileriz" dedi.