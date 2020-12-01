Koca: Aralık ayında en az 10 milyon aşı temin etmiş olacağız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarıyla ilgili olarak "Aralık ayında en az 10 milyon, ama muhtemelen 20 milyon gibi, temin etmiş olacağız. Ocak ayında 20 milyon, şubat ayında 10 milyon. Bu rakamları daha da artırma gayreti içindeyiz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen aşı çalışmalarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

"Aralık ayında yoğun bir şekilde başlamak istiyoruz. Aralık ayında en az 10 milyon, ama muhtemelen 20 milyon gibi, temin etmiş olacağız. Ocak ayında 20 milyon, şubat ayında 10 milyon. Bu rakamları daha da artırma gayreti içindeyiz" diyen Koca, yerli aşı için ise nisan ayı sonrasını işaret etti.

Koca'nın açıklamalarında şunlar öne çıktı:

"Pfizer aşısıyla ilgili de yoğun görüşmeler içindeyiz. Yerli aşı nisan sonrası devreye gireceği için nisana kadar temin edilebilecek tüm aşıyı almak istiyoruz . Ne kadar olursa almaya talip olduğumuzu söyledik.

. Ne kadar olursa almaya talip olduğumuzu söyledik. Ayrıca dünyada erken ruhsat alabilecek firmalarla yakın iletişim halindeyiz. Aralık, ocak ayını hedefleyerek yoğun şekilde yapmak istiyoruz. Yerli aşı birinci fazı aralıkta bitirebilir, faz ikiye geçeriz. Nisanda üçüncü faz ve yaygın kullanıma geçebileceğimizi düşünüyoruz .

. Vatandaşımız için güvenilir aşıyı tercih edip erken dönemde temin edip yapma taraftarıyız. Aralık 11'inden sonra yaygın bir şekilde sağlık çalışanları ile başlayacak .

. Nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili Bilim Kurulu çalışıyor, netlik oluştuğunda paylaşmış olacağız. Hizmet sektörü var, temas halinde olanlar olabilir. Nasıl planlama olacağı stratejiye göre yapılır. Riskli gruplar öncelikli olur."

Çin aşısında güvenilirlik hakkında da konuşan Bakan Koca, "Bu aşıların değeri var. Herkesin farklı stratejisi olabilir. Vatandaşımıza güvenli etkinliğini bildiğimiz aşıyı temin etmek zorundayız. Bilim Kurulu bilgilendirme yapacak" ifadesini kullandı.

Bakan Koca, geçtiğimiz günlerde Çin merkezli Sinovac firması tarafından üretilen Kovid-19 aşısından aralık ayında asgari 10 milyon olmak üzere 20 milyon hedeflendiğini belirterek, şunları söylemişti: "Ocak ayında 20 milyonda sorun yok. 50 milyon doz için sözleşme imzalandı."