TSK'nın gözdelerinden mobil dronesavar KALKA'da ilk ihracat Rusya'ya

Antalya'da, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için insansız hava aracı (İHA) ve drone tehditlerine karşı 'KALKA' adı verilen yerli mobil erken uyarı hava savunma sistemini üreten firma, Rusya'ya ihracata hazırlanıyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nca verilen 'NATO Gizli ve Milli Gizli Tesis Güvenlik Belgesi' bulunan Ulusal Harp Teknolojileri Savunma Sistemleri AŞ, kötü amaçlı drone ve İHA uçuşlarını önlemek amacıyla yaklaşık 8 ayda mobil olarak erken uyarı hava savunma sistemini geliştirdi.

Türk mühendislerce tasarlanan ve TSK envanterine giren mobil dronesavara Rusya'dan özel bir firma talip oldu. İmzalanan anlaşma gereği ürünün ihracatı için üretime başlandı. Yaklaşık bir ay içinde ürünlerin teslimi öngörülüyor.

Rusya için üretim başladı

Seri üretim için gerekli izinlerin alındığını aktaran Firmanın Ar-Ge Koordinatörü Bekir Yalçın, "Şu ana kadar Rusya, Sri Lanka, Bangladeş, Malezya, Katar, Pakistan, Afganistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden de talep var. Hatta ilk talep Rusya'dan bir firmadan geldi, anlaşma sağlandı ve üretimine başlandı. Muhtemelen yıl sonuna doğru bir teslimat gerçekleştirilecek. Diğer ülkelerdeki firmaların bazıları ile anlaşma aşamasındayız, bazılarıyla da görüşmeler devam ediyor. 'Çok güzel günler savunma sanayimizi bekliyor' diyebiliriz" diye konuştu.

Ürünü satın alan firmanın, sistemi kendi tesislerini korumak için kullanacağına değinen Yalçın, ilk etapta tek cihaz ihraç edeceklerini ancak ilerleyen süreçte farklı sektörlerde faaliyeti olan aynı firmaya ihraç edilen cihaz sayısının artmasını öngördüklerini kaydetti.

'Tamamen yerli imkanlarla üretildi'

Firmanın Ar-Ge Koordinatörü Bekir Yalçın, AA'ya sistemin, uyuşturucu, bomba, yasaklanmış madde gibi faydasız yük taşıma ve terör amaçlı uçuşları engellemek amacıyla üretildiğini söyledi.

Sistemi 'araç üzerine konumlanan dronesavar' olarak nitelendiren Yalçın, sistemin tamamen yerli ve milli imkanlarla üretildiğini dile getirdi.

Manuel veya otonom olarak çalışabilme, işlem kayıtlarını tutabilme yeteneğine sahip KALKA'nın, Türkiye'de ilk defa üretilen erken uyarı hava savunma sistemi olduğunu anlatan Yalçın, sistemin lansmanının yapılmasıyla yurt dışından büyük ilgi gördüğünü bildirdi.



