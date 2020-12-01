Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 190 kişi daha hayatını kaybetti: Yeni vaka sayısı 30 bin 110

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 190 kişi daha hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısı 30 bin 110 olarak belirlenirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tedbirlere uyma çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak yeni verileri yayınladı. Buna göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 190 artarak 13 bin 936'ya ulaştı.

Bugün 180 bin 312 test yapıldı. Yeni vaka sayısı 30 bin 110 olarak belirlenirken, toplam hasta sayısı son 24 saatte tespit edilen 6 bin 101 kişiyle birlikte 506 bin 966 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın daha önce yaptığı açıklamaya göre vaka sayısı, PCR testi pozitif çıkan herkesi kapsıyor.

Bakanlığın verilerinde iyileşen hasta sayısına dair de bilgi verildi. Buna göre 24 saatte 4 bin 593 kişi sağlığına kavuştu. Toplam iyileşen hasta sayısı 409 bin 320'ye yükseldi. Söz konusu bakanlık verilerinde ağır hasta sayısının 5 bin 303, hastalarda zatürre oranının yüzde 3.3 olduğu belirtildi.

Bakanlığın verdiği diğer oranlar şöyle:

Yatak doluluk oranı: Yüzde 55.7

Erişkin yoğun bakım doluluk oranı: Yüzde 71.7

Ventilatör doluluk oranı: Yüzde 40.1

Ortalama temaslı tespit süresi: 11 saat

Filyasyon oranı: Yüzde 99.8

Bugün tespit edilen 6.101 yeni hastamız var. İyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızı geçmedikçe sağlık sisteminin yükü artmaya devam ediyor. İster zorunlu olsun isterse gönüllü tedbirlerin hayat kurtardığını unutmayalım. Tedbirlere uyalım. https://t.co/RVlhe7oIYm — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 1, 2020

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel Twitter hesabında yeni verileri değerlendirdi. "Bugün tespit edilen 6 bin 101 yeni hastamız var. İyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızı geçmedikçe sağlık sisteminin yükü artmaya devam ediyor" diyen Koca, "İster zorunlu olsun isterse gönüllü tedbirlerin hayat kurtardığını unutmayalım. Tedbirlere uyalım" çağrısında bulundu.

Koca: İyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızı geçmedikçe sağlık sisteminin yükü artmaya devam ediyor. İster zorunlu olsun isterse gönüllü tedbirlerin hayat kurtardığını unutmayalım. Tedbirlere uyalımhttps://t.co/VvQxa64rFL pic.twitter.com/wZRGRHaTac — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 1, 2020

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