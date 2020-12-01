Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, 81 ilde bugün (1 Aralık 2020 Salı günü) saat 21.00'den Çarşamba günü (2 Aralık 2020) saat 05.00'e kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Hafta içi uygulanan sokak kısıtlaması 8 saat sürecek.