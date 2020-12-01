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    TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı

    TTB Başkanı Fincancı: Türkiye’de 60 bin civarında koronavirüs vakası var

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    Türkiye
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    Sağlık emek ve meslek örgütleri, aldıkları davet üzerine Demokrasi ve Atılım (Deva) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı ziyaret etti. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Türkiye’de 60 bin civarında vaka olduğunu ifade etti.

    Görüşmeye TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ve Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Ataç, Türk Eczacılar Birliği Merkez Heyeti Başkanı Erdoğan Çolak, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Ali İpekli, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Eş Genel Başkanı Hüsnü Yıldırım ve Türk Hemşireler Derneği Genel Başkanı Sevilay Şenol katıldı.

    Görüşmede bir kısmı ekonomi ama ağırlıklı olarak sağlık boyutu olmak üzere mart ayından bu yana yaşanan salgın süreci üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

    Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ve Ali Babacan, görüşme sonrası bir de basın toplantısı düzenledi.

    Basın toplantısında konuşan Korur Fincancı, salgının sadece bir sağlık sorunu olmadığını, bu nedenle pandemi değil sindemi nitelemesi kullandıklarını belirtti. Kısıtlama kararlarının desteklerle bir arada düşünülmesi gerektiğini ifade eden Korur Fincancı, “Aksi halde insanlar sadece salgından değil, açlık ve yoksulluktan da etkileniyorlar ve kalıcı hasarlar çok daha yüksek oluyor. O yüzden siyasetin bütüncül sorunlar yumağını tartışması ve çözüm önerileri geliştirmesi önemli. Biz hem sağlık emek-meslek örgütleri olarak hem demokratik kitle örgütleri olarak tüm siyasetçilerle önerilerimizi paylaşmak sorumluluğu hissediyoruz çünkü sağlık emek-meslek örgütlerinin halk sağlığını koruma sözü var. Ne kadar değiştirilmeye çalışılırsa çalışılsın, insan yaşamını koruma yükümlülüğü taşıyoruz” dedi.

    Vaka sayılarındaki kuşkuya ilişkin gelen bir soruya “Test pozitif oranının kasımda %30’lara çıktığı ve test sayısının 176 bin olduğu düşünüldüğünde, vaka sayısı 60 binler civarında. Oysa 30 bin açıklanıyor. Gerçek vaka sayısı, iki katı. Hasta sayısı ile zatürre oranını kıyasladığımızda daha da ürkütücü verilere ulaşabiliyoruz” yanıtı veren Korur Fincancı, “Türkiye bir bütün olarak salgınla baş edememiştir. Salgın yönetimi değil, algı yönetimi vardır. Alınan önlemler de salgın yönetimine dair bilimsel yöntemler değildir” ifadelerini kullandı.

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