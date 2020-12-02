Koronavirüs hastasına ilaç götüren filyasyon görevlisine saldırı

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, filyasyon ekibinde görevli personelin koronavirüs hastasına ilaç götürdüğü sırada saldırıya uğradığını açıkladı.

Pehlevan yaptığı yazılı açıklamada, dün Derince İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibinde görevli personelin, Kovid-19 hastasına ilaçlarına götürdüğü sırada hasta yakını tarafından fiziksel saldırı girişimine ve sözlü saldırıya uğradığını bildirdi.

Pehlevan olayla ilgili beyaz kod verildiğini ve adli işlem başlatıldığını belirterek, "Pandeminin başından itibaren bireyleri ve toplum sağlığını korumak için, her türlü riski göze alarak cansiparene çalışan sağlık personellerimize yapılan bu çirkin saldırıyı kınıyor ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" açıklamasında bulundu.