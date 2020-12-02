Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde 'İklim Değişikliği ve Uyum Şube Müdürlüğü' kuruldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında İklim Değişikliği ve Uyum Şube Müdürlüğü’nün kurulduğunu duyurdu.

Yeni bir eylem planı hazırladıklarını belirten Mansur Yavaş “İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında İklim Değişikliği ve Uyum Şube Müdürlüğümüzü kurduk ve eylem planımızı hazırlamak için ilk adımı attık. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için yaptığımız çalışmaları yakında değerli Ankaralılarla paylaşacağız” paylaşımında bulundu.