Selvi: CHP milletvekilinin sözleri CHP’yi bağlar, Erdoğan’ı bağlamaz ki

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında Ali Mahir Başarır'ı savunmasıyla ilgili olarak "İyi de o sözleri senin milletvekilin söyledi, Erdoğan söylemedi ki... CHP milletvekilinin sözleri CHP’yi bağlar, Erdoğan’ı bağlamaz ki" ifadelerini kullandı.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 'CHP nereye gidiyor' başlıklı bugünkü yazısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki 'Ali Mahir Başarır' yanıtına ilişkin olarak, “En iyi savunma saldırıdır' taktiğiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a saldırmayı tercih etti. Öyle ki CHP’yi yakın medya bunu, 'Kılıçdaroğlu bombaladı' diye verdi. Doğru. Bir bombalama var da bence kendi topraklarını bombaladı" görüşünü savundu.

Selvi, "O ordu peygamber ocağıdır. O ordu Mustafa Kemal’in ordusudur' dedi. Bu durumda Kılıçdaroğlu’nun CHP milletvekillerini, 'Arkadaşlar, ordumuz gözbebeğimizdir. Onlar hakkında konuşurken dikkatli olun' diye uyarmasını beklerdim. O ne yaptı? Ali Mahir Başarır’ın arkasında kapı gibi durdu. Erdoğan’ı ise yaylım ateşine tuttu. İyi de o sözleri senin milletvekilin söyledi, Erdoğan söylemedi ki... CHP milletvekilinin sözleri CHP’yi bağlar, Erdoğan’ı bağlamaz ki... Dahası CHP milletvekilinin sözleri, CHP’yi yıpratır" düşüncesini dile getirdi.

Selvi yazısında, "Kılıçdaroğlu her yanlışın arkasında kapı gibi durdukça, CHP’de yol kazaları bitmez. Erdoğan ne yaptı? Bülent Arınç gibi bir değere bile ayar vermekten çekinmedi. Bende mi bir sorun var, CHP’de mi bilmiyorum. Son zamanlarda CHP’yi anlamakta zorlanıyorum. Milli meselelerde Atatürk’ün partisinin herkesten önce tavır almasını beklerken, Türkiye karşıtlarının tezlerinin savunuculuğu yapıyor" ifadesini kullandı.