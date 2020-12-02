Genelkurmay Başkanı Güler: Silahlı Kuvvetler için 'satılmıştır' ifadesi hiç hoş olmadı, çok yanlış

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, "Devletin ordusu Katar'a satılmış" şeklindeki ifadesi nedeniyle CHP'li Ali Mahir Başarır'a tepki gösterdi. Güler, "Silahlı Kuvvetler için 'satılmıştır' ifadesi hiç hoş olmadı, çok yanlış. İnanıyorum ki hukuk gereğini yerine getirecek" dedi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın "Devletin ordusu Katar’a satılmış" şeklindeki ifadesine tepki gösterdi.

"Hangi sebeple olursa olsun birilerinin orduyu özne olarak kullanıp onu 'satılmış' kelimesiyle yan yana koyması gerçekten akla ziyan bir husus" diyen Güler, şöyle devam etti: