Denetimden manzaralar: Görüntülendiğini fark etti, maskesini indirip kameraya öpücük attı

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yapılan denetimler sırasında görüntülendiğini fark eden kadın, maskesini indirip kameraya öpücük attı. Sigara içerken yakalanan vatandaş ise, "Sırf reklam olsun diye çekiyorsunuz bunu" tepkisini gösterdi.

Taksim'de polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle maske denetimi yaptı. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, maske takmayan kişilere para cezası kesti.

Ortaya ilginç görüntüler de çıktı. Denetimler sırasında basın mensupları tarafından görüntülendiğini fark eden kadın, maskesini indirerek kameraya öpücük attı.

Maskesini indirip sigara içerken yakalanan vatandaş ise polis ekiplerine tepki gösterdi. Ceza yememek için direnen adam, "Sırf reklam olsun diye çekiyorsunuz bunu. Bakın elinde sigara var adamın. Bakmıyorsunuz ki. Bir fırt çekmişim, duruyor sigara orada ya" ifadesini kullandı.