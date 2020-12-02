Kota uygulaması İstiklal Caddesi'nde başlıyor: En fazla 7 bin kişi bulunabilecek

İçişleri Bakanlığı’nın yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında gönderdiği genelgede yer alan, cadde ve meydanlara kişi limiti getirebilme uygulaması ilk kez İstiklal Caddesi’nde hayata geçiriliyor.

İçişleri Bakanlığının yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında gönderdiği genelgede yer alan, cadde ve meydanlara kişi limiti getirebilme uygulaması İstiklal Caddesi’nde hayata geçiriliyor. Caddede yarından itibaren en fazla 7 bin kişi bulunabilecek.

Alınan kararı, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, kişisel Twitter hesabından paylaştı.

Demirrelli, şu bilgileri verdi:

Twitter Koronavirüsle mücadelede ihbar dönemi başladı: Ev ziyareti yapanları komşuları şikayet edebilecek

1- Değerli İstanbullular yarından itibaren #Koronavirüs tedbirleri kapsamında, insan yoğunluğundan kaynaklı bulaş riskini azaltmak için #İstiklalCaddesi’ne girişleri İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile sınırlandırdık. pic.twitter.com/EzDjuCF264 — Mustafa Demirelli (@mustafadmirelli) December 2, 2020

​