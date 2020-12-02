Kılıçdaroğlu’ndan muhtarların Tanrıkulu eleştirisine yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'na montajlı fotoğraflar nedeniyle yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Tanrıkulu, Diyarbakır Baro Başkanlığı yaparken en net şekilde 'Terör örgütüne karşıyız' diye açıklama yapan kişidir" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri’de muhtarlar ile yaptığı toplantıda gündemde yer alan konulara ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’na yönelik eleştirilere yanıt veren Kılıçdaroğlu, sosyal medyada yayınlanan montajlı fotoğrafla ilgili olarak şunları söyledi:

"Sezgin Tanrıkulu’nun katıldığı o cenaze töreni Tahir Elçi ’nindir. Tahir Elçi Diyarbakır’da terör istemiyoruz diye basın toplantısı yapıyor ve orada öldürülüyor. O cenaze törenine bütün partilerden katılım var.

’nindir. Tahir Elçi Diyarbakır’da terör istemiyoruz diye basın toplantısı yapıyor ve orada öldürülüyor. O cenaze törenine bütün partilerden katılım var. Sosyal medyada fotoşop yapılıyor tabutun başına bir terör örgütünün bayrağı konuluyor, Tanrıkulu ile yan yana getirilip yayınlanıyor. Bu Meclis’te söylendi, faili aramak için davalar açıldı . Bunlar tamamen yalandır. Tanrıkulu, Diyarbakır Baro Başkanlığı yaparken en net şekilde 'Terör örgütüne karşıyız' diye açıklama yapan kişidir.

. Bunlar tamamen yalandır. Tanrıkulu, Diyarbakır Baro Başkanlığı yaparken en net şekilde 'Terör örgütüne karşıyız' diye açıklama yapan kişidir. Hiçbir teröristin cenaze törenine asla ve asla hiçbir siyasi partinin yöneticisinin milletvekilinin il başkanının ilçe başkanının katılmasını doğru bulmayız. Benim milliyetçilik anlayışım vatanseverliktir."

'Tank Palet Fabrikası'nın Katar’a bedava verilmesine sadece ben mi karşı çıkacağım?'

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın sözlerinin ardından tekrar gündeme gelen Tank Palet Fabrikası hakkında da konuşan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: