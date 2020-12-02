Kılıçdaroğlu’ndan muhtarların Tanrıkulu eleştirisine yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri’de muhtarlar ile yaptığı toplantıda gündemde yer alan konulara ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu.
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’na yönelik eleştirilere yanıt veren Kılıçdaroğlu, sosyal medyada yayınlanan montajlı fotoğrafla ilgili olarak şunları söyledi:
- "Sezgin Tanrıkulu’nun katıldığı o cenaze töreni Tahir Elçi’nindir. Tahir Elçi Diyarbakır’da terör istemiyoruz diye basın toplantısı yapıyor ve orada öldürülüyor. O cenaze törenine bütün partilerden katılım var.
- Sosyal medyada fotoşop yapılıyor tabutun başına bir terör örgütünün bayrağı konuluyor, Tanrıkulu ile yan yana getirilip yayınlanıyor. Bu Meclis’te söylendi, faili aramak için davalar açıldı. Bunlar tamamen yalandır. Tanrıkulu, Diyarbakır Baro Başkanlığı yaparken en net şekilde 'Terör örgütüne karşıyız' diye açıklama yapan kişidir.
- Hiçbir teröristin cenaze törenine asla ve asla hiçbir siyasi partinin yöneticisinin milletvekilinin il başkanının ilçe başkanının katılmasını doğru bulmayız. Benim milliyetçilik anlayışım vatanseverliktir."
#Kayseri Muhtarlar Buluşması https://t.co/KBx99Ac6gn— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 2, 2020
'Tank Palet Fabrikası'nın Katar’a bedava verilmesine sadece ben mi karşı çıkacağım?'
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın sözlerinin ardından tekrar gündeme gelen Tank Palet Fabrikası hakkında da konuşan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
- "Televizyondaki bir tartışma programı. Olay Tank Palet fabrikası. Değeri 20 milyar dolar. 20 milyar dolarlık bu fabrika ordunun. Bu fabrika Katar ordusuna verildi. Kaç liraya verildi? Bilen var mı? Bir dolar dahi almadılar. Kaçınız itiraz etti? 'Bizim ordumuz' diyoruz, 'Şehitlerimiz' diyoruz. Peki ordunun hakkını kim savunacak? Mustafa Kemal'in ordusunu kim savunacak? 2018'de bize ilk tank verilecekti.
- Nerede bu tanklar? Defalarca gündeme getirdim, dilimde tüy bitti. Genelkurmay başkanından ordunun erine kadar hepsi benim başımın üstündedir. İki kurumun siyasete bulaşmaması lazım. Genelkurmay Başkanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı.
- Siz halkın desteğini aldınız, muhtar seçildiniz. Muhtar seçilince bir sorumluluk altına girmiş oluyorsunuz. Memleket bu haldeyken ben sorumluluğumun gereğini dürüst bir insan olarak yerine getirmeye çalışıyorum. Sizler de getirmek zorundasınız. Tank Palet Fabrikası'nın Katar’a bedava verilmesine sadece ben mi karşı çıkacağım? Sizin de karşı çıkmanız lazım. Eski alışkanlıklarımızı terk etmemiz lazım. Yeni bir siyaset anlayışı lazım.
- Türkiye'de üç kişi arabasında Türk Bayrağı taşır. Cumhurbaşkanı, vali, büyükelçi. Ben sizin vicdanınıza seslenmek isterim. Büyükelçi olarak atadığınız kişi rüşvet aldıysa, siz onu büyükelçi atadıysanız bu ülkenin imajı ne olur? Sadece vicdanınıza sesleniyorum. Biz muhtarlara 'Demokrasinin temel taşı' dedik. Bu topraklarda yapılan ilk seçim bir muhtarlık seçimidir. Kimse kalkıp muhtarlara demokrasi dersi veremez. Siyaset kurumu muhtarlara gerekli önemi veriyor mu?"
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