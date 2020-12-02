İmamoğlu'ndan suikast ihbarına dair açıklama: Benim gündemimde pandemi var, bu iddialar yeni değil

Kendisine yönelik suikast ihbarıyla ilgili konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu iddianın yeni olmadığını söyledi. İmamoğlu, konuya dair bilginin kendilerine 23 Kasım'da ulaştığını belirterek "İstanbul'un gündeminde, bizim gündemimizde pandemi var" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine yönelik suikast ihbarıyla ilgili olarak ilk kez bugün açıklama yaptı.

Olay TV muhabiri Cansu Şimşek, İmamoğlu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gündemiyle toplanan il hıfzısıhha kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamaları şöyle aktardı:

"Bunun yeni bir bilgi olmadığını söyledi, bu konunun kendilerine 23'ünde intikal ettiğini ve gerekli ayrıntıları Murat Ongun'un verdiğini söyledi Twitter üzerinden. Ancak şunu da söyledi İmamoğlu; 'İstanbul'un gündeminde, bizim gündemimizde şimdi pandemi var. Benim için bir değişiklik yok.' Kısmi olarak güvenliğin artırıldığını, ama kendisinin gündeminde kesinlikle bu suikast ihbarının olmadığını söyledi."

İBB Başkanı İmamoğlu, kendisine yönelik ihbar suikastıyla ilgili ilk kez konuştu. Ayrıntıları #OlayTV muhabiri Cansu Şimşek anlattı... pic.twitter.com/CFvMZVQhhA — OLAY TV (@Olaytvcomtr) December 2, 2020

​Ne olmuştu?

Oda TV'de dün gece saatlerinde yayınlanan haberde, IŞİD tarafından İmamoğlu'na suikast düzenleneceği bilgisinin edinildiği ileri sürüldü. Haberde, İstanbul Valiliği'nin emriyle İmamoğlu'nun koruma sayısının artırıldığı iddia edildi.

Söz konusu haberin ardından belediye kanadından ilk açıklama, İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan geldi. Kişisel Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Ongun, şunları söyledi:

"23 Kasım 2020 tarihinde resmi makamlarca bir terör örgütüne yönelik istihbari faaliyetlerde, İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na yönelik eylem talimatı verildiği bilgisi tarafımıza ulaştırılmıştır.

verildiği bilgisi tarafımıza ulaştırılmıştır. Bilgi dahilinde mevcut önlemler korunmuş ve hassasiyet artırılmıştır. Tarafımızda herhangi bir eylemcinin yakalandığı bilgisi mevcut değildir. Başkanımızın açık kaynaklarda görüleceği üzere rutin programları ihbar tarihinden beri sürmektedir."

Bilgi dahilinde mevcut önlemler korunmuş ve hassasiyet artırılmıştır. Tarafımızda herhangi bir eylemcinin yakalandığı bilgisi mevcut değildir. Başkanımızın açık kaynaklarda görüleceği üzere rutin programları ihbar tarihinden beri sürmektedir. — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) December 1, 2020

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklamada ise "Bazı basın yayın organlarında yer alan 'İmamoğlu'na yönelik suikast emri verilen DEAŞ militanları yakalandı' haberi ile ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun bulunmuştur" dendi. Açıklama, şöyle devam etti: