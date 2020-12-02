Soylu'dan 'İmamoğlu' açıklaması: Suikast girişimi ya da yakalanan kimse yok

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na suikast iddialarına ilişkin konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Böyle bir suikast girişim söz konusu değildir. Yakalanan kimse söz konusu değildir" dedi.

Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı İmamoğlu'na suikast girişimi iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

Böyle bir suikast girişiminin söz konusu olmadığın belirten Soylu şu ifadeleri kullandı:

''Böyle bir suikast girişimi ve yakalanan kimse de söz konusu değildir. Bu tehditler her zaman vardır ama bunların kamuoyu ve medya ile paylaşılmamasını isteriz. Terör örgütlerinin bir hedefleri daha vardır kendilerinden söz ettirmek.''