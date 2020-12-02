Habertürk TV: RTÜK'ün cezası, aynı zamanda katılımcı demokrasiye ve çoğulcu yayıncılığa yönelik bir infaz kararıdır

Habertürk TV, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından verilen cezayla ilgili olarak bir açıklama yayınladı. Açıklamada, ceza için "Sadece haksız ve hukuka aykırı olmakla kalmayıp aynı zamanda katılımcı demokrasiye ve çoğulcu yayıncılığa yönelik bir infaz kararıdır" dendi.

Habertürk TV, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın 'Gerçek Fikri Ne' adlı tartışma programında kullandığı "Devletin ordusu Katar'a satılmış" ifadesi nedeniyle kendilerine ceza verilmesine tepki gösterdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından 5 kez program durdurma ve en üst sınırdan para cezasına çarptırılan kanal, haberturk.com.tr ve ana haber bülteninde şu açıklamayı yayınladı:

"RTÜK'ün bugün CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın canlı yayınlanan tartışma programında kullandığı ve kanalımızın görüşlerini yansıtmayan ifadeler dolayısıyla Habertürk TV'ye verdiği ceza, programı izleyen her hakkaniyet sahibi izleyicinin kabul edeceği gibi, sadece haksız ve hukuka aykırı olmakla kalmayıp aynı zamanda katılımcı demokrasiye ve çoğulcu yayıncılığa yönelik bir infaz kararıdır.

yönelik bir Habertürk TV sürdürdüğü tarafsız, objektif ve çoğulcu yayıncılık anlayışı gereğince katılımcı demokrasinin hakkıyla işleyebilmesi için farklı siyasal görüşteki konukları ile ülke gündemindeki meseleleri tartışan bir yayın organıdır.

RTÜK'ün verdiği haksız, hukuksuz, demokrasiye aykırı ve çoğulcu yayıncılığa infaz niteliğindeki cezayla ilgili Habertürk TV'den açıklama... pic.twitter.com/Mfd3bAFVXv — Habertürk TV (@HaberturkTV) December 2, 2020

Yayınlarımızda yayıncılık ile ilgili Anayasal, yasal ve ahlaki ilkelere maksimum özen gösterilmekte ve ayrıca evrensel yayıncılık ilkeleri de her zaman göz önüne alınmaktadır. Nitekim bu özelliğimiz kamuoyu tarafından takdir ve tasvip edilmekte ve bu sebeple de her yıl ülkenin en çok izlenen haber kanalları arasında zirvede yer almaktayız.

yer almaktayız. Belirtmek isteriz ki RTÜK'ün verdiği bu karar sadece Habertürk TV'ye uygulanan haksız bir müeyyideden ibaret değildir. Mesele özü itibarıyla demokratik, çoğulcu ve katılımcı yayıncılığın ülkemizdeki geleceği ile ilgilidir .

. Bu bilinçle; bu haksız, hukuka aykırı ve antidemokratik müeyyideye karşı her türlü yargısal denetime başvuruda bulunacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Kanalın internet sitesinde yer alan açıklama metninde ayrıca, "Söz konusu ifadelerin yine aynı yayın içinde programın moderatörü Eren Eğilmez tarafından düzelttirilmesine rağmen alınan bu karar tepkiyle karşılandı" vurgusu yapıldı.