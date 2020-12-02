Rusya: Kovid-19'a karşı toplu aşılama aralıkta başlayabilir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yapılan toplantıda konuşan Golikova, toplu aşılama konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Golikova, "Mevcut imkanlarımızla ilgili bir değerlendirme yaptık. Şu anda sonuçları derliyoruz. Aralık ayında toplu aşılamaya başlama imkanımız var" dedi.

Golikova, şu anda doktorlar ve eğitimciler de dahil olmak üzere öncelikli olarak aşı yapılacak gruplarla ilgili değerlendirme çalışması yapıldığını ekledi.

Rusya’da bugüne kadar, biri Gamaleya Araştırma Enstitüsü’nün geliştirdiği Sputnik V, diğeri Vektor Bilim Merkezi’nin geliştirdiği EpiVakKorona olmak üzere iki Kovid-19 aşısını tescil edilmiş durumda.

11 Kasım’da Rusya’nın Sputnik V aşısı, klinik deneylerin üçüncü aşamasında yüzde 92 etkinlik göstermişti.

Sputnik V aşısı, normalde sıradan gribe neden olan insan adenovirüslerini, koronavirüsün sivri uçlarından insan hücrelerine gen aktarmak için kullanıyor. Onlarca yıldır yaygın bir şekilde kullanılan bu teknolojinin, insan adenoviral aşılaması yapılan 10 milyondan fazla kişi üzerinde güvenilirliğini kanıtladığı biliniyor.