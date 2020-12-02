Hisarcıklıoğlu'ndan kapanan iş yerleri ile ilgili açıklama

Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş ile Türkiye genelinde ki bir çok oda yöneticisinin üyelerden gelen talep ve şikayetleri aktardığı TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu bu konuyla ilgili olarak talep ve isteklerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’a iletildiğini aktardı.

'Müjdeli haberleri bekliyoruz'

Hisarcıklıoğlu, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Pandemi tedbirleri kapsamında kapanan veya ciddi ciro kaybı yaşayan işletmelerimizin ilave desteklere ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Bu işletmelere kira ve benzeri giderleri için doğrudan destek verilmesi gerekiyor. Vergi, prim, kredi ödemelerinin de ertelenmesi de hayati öneme sahip. Bu taleplerimize sektörlerin diğer sorun ve önerilerinin tamamını başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan ve ilgili bakanlarımıza aktardık. Özellikle KOBİ’leri, ticaret erbabını rahatlatacak istihdamı koruyacak müjdeli haberleri bekliyoruz.”

Hisarcıklıoğlu’nun taleplerini en üst düzeyde dile getirmesinin önemine vurgu yapan Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş “Türkiye genelinde olduğu gibi pandemi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında bir çok iş yeri kapandı yada cirolarında ciddi anlamda düşüşler yaşadı. Bizler üyelerimizden gelen talep ve şikayetleri bu süreçte TOBB Başkanımız Hisarcıklıoğlu’na sürekli olarak aktardık. TOBB Başkanımız Hisarcıklıoğlu’nun bizlerin ilettiği talep ve şikayetleri başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan ile ilgili kuruluşlara aktarması ve aktardığımız konularla ilgili olarak adımlar atılması esnaf, sanayici ve tüccarımız açısından hayati önem taşımaktadır. Bu vesile ile TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na üyelerimizden gelen talep ve şikayetleri en üst düzeyde dile getirmesi ve çözüm için yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.