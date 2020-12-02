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    TBMM Genel Kurulu

    Varlık Fonu ve Katar anlaşmalarının araştırılması önergesi, AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi

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    CHP Grup Başkanvekillerinin, Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) işlemleri ve Borsa İstanbul'un yüzde 10'unun Katar'a devredilmesinin araştırılması için komisyon kurulması önergesinin gündeme alınması AK Parti - MHP oylarıyla reddedildi.

    CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç imzasıyla TVF'nin işlemlerinin araştırılması için dün TBMM'ye verdikleri önergenin bugün gündemin üst sırasına alınarak görüşülmesi için CHP grup önerisi sundu.

    'Ortada varlık yok, borç içindeyiz'

    Grup önerisinin lehinde konuşan CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, "Türkiye Varlık Fonu değişmiyor. Bu ülkeye zararlı bir fon. Devam etmemesi gerekmiyor. Eğer devam ettirecekseniz şeffaflığı sağlayacaksanız. Bu Varlık Fonu Başkanı'nın Cumhurbaşkanı olması yakışmıyor. Sayıştay'a denetlettirmediniz. İhale Kanunu, Vergi Kanunu'ndan muaf tuttunuz. Madem bu kanunlar zararlı, millet niye uyuyor? Bir tek siz mi akıllısınız? Ülke bir çöküşe gidiyor, ağır bir depremin içindeyiz. İnsanlar işsizlik ve pahalılıktan kırılıyor. Enflasyon fiilen yüzde 20 üzerinde. Bütün dünya bu olanları görüyor. Ortada varlığımız yok, borç içindeyiz, varlıklarımız elden gidiyor" diye konuştu.

    'Katar'la olan karanlık ilişki gözden geçirilmeli'

    İyi Parti Grubu adına konuşan Samsun Milletvekili Erhan Usta, "Varlık fonları, varlık biriktirmek için kurulur. Bizde ise elimizdeki kaynakları peşkeş çekmek için kurulan bir fon olduğu açık. Keyfi ve denetimsiz bir yapı oluşturulmuştur. Varlık Fonu, kara bir delik haline getirilmiştir; bu delik kapatılmalıdır. Sayın Erdoğan'a uçak hediye ediyor. Katar'la olan bu karanlık ilişkilerin mutlak suretle gözden geçirilmesi lazım" dedi.

    Usta, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aynı zamanda Varlık Fonu Başkanı olmasını da eleştirerek, "Bu fon kapatılmalıdır" dedi. Usta, CHP önerisini desteklediklerini söyledi.

    'Su kaynaklarının satılması rahatsızlık veriyor'

    HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu da öneriyi destekleyeceklerini belirterek, "Katar'a satılan varlıkları" anlattı. Kenanoğlu, "Cumhurbaşkanlığı garantörlüğünde yapılıyor. Son 10 anlaşmada önemli şeyler var. Borsa İstanbul'un yüzde 10'u var. Bir tane su yönetimi anlaşması var, bu nedir? Biz Katar'a su kaynaklarımızı mı veriyoruz. Bu kamuoyuna açıklanmıyor. Gizli tutuluyor. Türkiye'nin su sorunu yaşadığını biliyoruz. Şimdi bu su anlaşması ile ne yapılmak istendiğinin açıklanması isteniyor. Su kaynaklarının Katar'a satılması bizleri rahatsız ediyor" diye konuştu.

    AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, ise sadece 'zırva' diyerek öneriye katılmadıklarını söyledi. Çıkan kısa süreli gerginlik ardından yapılan oylamada, CHP önerisi AK Parti-MHP oylarıyla reddedildi. 

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