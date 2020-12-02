Kahramanmaraş'ta 1 Aralık gecesi koronavirüs tedbirlerine rağmen akşam saatlerinde bir bağ evinde canlı müzik eşliğinde eğlence düzenlendi. Eğlenceye yaklaşık 20 kişi katıldı.
Katılanların hiçbirinde maske olmaması dikkat çekti. Eğlence, geceye katılanlardan birinin çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşmasıyla ortaya çıktı.
Görüntülerde; eğlenceye katılanlar şarkı söyleyen sanatçıya eşlik edip para saçarken, sanatçıyla selfie çekti. Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı eğlence, görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı.
Koronavirüs tedbirlerine rağmen bağ evinde eğlence: Canlı müzikle eğlenip, sosyal medyada paylaştılar https://t.co/mLcDjh0TDJ pic.twitter.com/5K2HLbn8RI— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 2, 2020
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