İmamoğlu'ndan 'suikast hazırlığı' iddialarına ilişkin açıklama: İçişleri Bakanlığı'nın beni araması gerekirdi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine yönelik suikast hazırlığı iddialarına ilişkin konuştu. İmamoğlu, "Normal yaşamımda benim bundan haberim yok, zaten bu tür olayları çok da gerekmedikçe benimle paylaşmıyor yönetici arkadaşlarım" ifadelerini kullandı.

Halk TV'de Şirin Payzın ile Deprem Özel programına 5 kurmayı ile birlikte katılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün çıkan kendisine suikast girişimi planlandığı ihbarı haberine ilişkin açıklamada bulundu.

İmamoğlu, "Dün bir toplantı yapıyorduk. Bana bir haber ulaştırıldı. Biz toplantıya devam ederken televizyonlarda konuşulmuş. Bize emniyet tarafından gönderilen bir istihbarat notu var. Bununla ilgili gerekli önlemler alınması gerektiği söyleniyor. İnternet sitesinde çıkan haberde bazı detaylar var. Ama bunun muhatabı İçişleri Bakanı ve emniyet. Olması gereken İçişleri Bakanlığı’nın beni araması" ifadelerini kullandı.

Fuat Uğur hakkında suç duyurusunda bulundu

Gündem değiştirme iddialarına tepki gösteren İmamoğlu, Türkiye Gazetesi'nde Fuat Uğur'un yazdığı köşe yazısını canlı yayında okuyarak suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. İmamoğlu, "Gündem değiştirme iddialarını ayıp buluyorum. Türkiye Gazetesi’nde bir yazar yazı yazıp Kılıçdaroğlu’na suikast yapılacağını benim de o koltuğa oturacağımı yazıyor. 4 gündür bu yazı yazıldı. Aşağılık bir iddiayı yazıyor birisi ve bakalım soruşturma açılacak mı?" dedi.

'Yüzümü halka dönüyorum'

"Kim ne yaparsa yapsın ben yüzümü halkıma dönüyorum" diyen İmamoğlu şöyle devam etti:

"Oradan da arkadaşlarıma dönüyorum. İnanın bütün enerjimi buna harcıyorum. Ekrem İmamoğlu’nun bütün siyasi geçmişinde baksınlar. Deprem ve buna benzer sorunlarla ilgili işimiz var. Başka konular vaktimi almıyor."