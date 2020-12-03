İBB, eurobond ihracıyla 580 milyon dolar borçlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 5 yıl vadeli dolar cinsi tahvil ihracıyla 580 milyon dolar borçlanma sürecini tamamladı.

Dünya Gazetesi'nin haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi 5 yıl vadeli dolar cinsi tahvil ihracıyla 580 milyon dolar borçlanırken, tahvilin yatırımcıya getirisi %6.6 olarak gerçekleşti.

Refinitiv servislerinden IFR'da yayımlanan ve bankacılık kaynaklarına dayandırılan habere göre, ihraca 2.4 milyar doların üzerinde talep geldi.

İhracın başlangıcında %7 seviyeleri olarak açıklanan getiri beklentisi daha sonra %6.75'e indirildi ve ihraç %6.6 ile tamamlandı.