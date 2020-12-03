Prof. Mustafa Öztürk, emekliliğini talep etti: İlahiyat alemine veda ediyorum, artık yeter

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışan Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Kur'an-Kerim ayetleriyle ilgili tartışma yaratan sözlerinin ardından istifa etti.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim görevlisi olan Prof. Dr. Mustafa Öztürk istifa etti.

Dekanlığa yönelik sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Öztürk, "Emekliliğimi talep ediyorum. Bu konuda gereken işlemlerin yapılmasını saygılarımla arz ederim" ifadelerinin yer bulduğu bir belge paylaştı.

Öztürk, paylaşımına ilişkin değerlendirmesinde ise "Bugün itibariyle akademiye, akademisyenliğe ve ilahiyat alemine veda ediyorum. Artık yeter. Benden bu kadar" dedi.

Mustafa Öztürk hoca Müslüman Engizisyonuna yenildi ve emekliliğini istedi. Oysa 13 asır öncesinden beri var olan "Kur'an hem mana hem lafın olarak mı yoksa sadece mana olarak mı vahyolunmuştur?" tartışmasında görüşlerden birini ifade etmişti. Konuşabilmeliydi. Tahammül edilemedi. pic.twitter.com/WYyZMyVIhw — Ali Aktaş (@aliaktas7) December 2, 2020

Ne olmuştu?

Prof. Öztürk'ün sosyal medyada paylaşılan ve kesildiği savunulan videodaki ifadeleri tartışılmıştı.

Söz konusu videoda Öztürk'ün "Kur'an 23 sene Velid bin Mugire aşağı Asbil Vahil yukarı deyip bütün kadrajını Hicaz-Taif-Medine'ye sıkıştırmış. İnsanlığa son söyleyeceği sözün çapı oradaki 3-5 lavuk müşrik. Ve o müşriğe Kur'an'da öyle küfürler var ki. Hem ‘kel’ hem ‘fodul' ve 'piç' ifadesi kullanılıyor. Bu Allah dili olabilir mi? İnsani dil olamaz mı? Olabilir. Yanmış canı. Feverandır. Olabilir" ifadeleri duyuluyor.

Muhafazakar camiada Öztürk’ün kullandığı ifadeleri tepki çekti. Öztürk’ün ihraç edilmesini isteyen isimler sosyal medyada kampanya başlattı.

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de söz konusu kampanyaya destek oldu.

Cübbeli, "Kur'ân'ın vahiy olduğunu inkâr eden Mustafa Öztürk'ün ilâhiyatta hâlâ çocuklarımızı zehirlemesine ne kadar daha göz yumacaksınız?" dedi.

Bazı isimler ise videonun kesildiğini savundu ve Öztürk'e destek oldu.