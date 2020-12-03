Trendyol 60 milyon ürün sattı

Kasımda Trendyol tedarikçilerinden 60 milyon adet ürün satışı gerçekleşti.

Trendyol'dan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

“Kasım boyunca 5 milyon çeşit ürün indirimli fiyatlarla sunuldu. Trendyol tedarikçilerinin satışlarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 158 büyüme gerçekleşti. Trendyol, kasımda 1.5 milyar ziyaretle rekor kırarken, aktif kullanıcı sayısı ise 25 milyona ulaştı.”